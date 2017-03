Țara unde borfașii sunt admirați (și un citat din T. Baconschi)

M-am hotărît să evadez. Să-mi sap tunelul către o Românie real­mente europeană, unde infractorii — de orice mărime — nu sînt socotiţi deş­tepţi, în vreme ce oamenii pur şi simplu corecţi sînt luaţi peste picior, pentru că nu ştiu să se descurce. Am luat decizia de a nu-i mai „menaja“ pe cei care, planînd hultanic peste cadavrul justiţiei asasinate, vor să impună în această ţară o lege cu două feţe. Una, zîmbăreaţă, pentru interesul stabilit din Răsărit, şi alta, teribil de aspră, pentru masa de fraieri care se cred în Uniunea Europeană. Teodor Baconschi, Creștinism și democrație, Curtea Veche, București, 2010, în curs de apariție.

Anunțuri

Evaluează asta: Share this: Reddit

Facebook

Twitter

Email

Listare

Dacă ți-a plăcut: Apreciază Încarc... Similare